Diritti TV, Sky e DAZN vogliono aspettare a pagare l’ultima rata

Le aziende detentrici dei diritti tv della Serie A hanno versato 5 rate alla Lega, ma per l’ultima vogliono avere la certezza della ripresa

Come San Tommaso, Sky e DAZN se non vedono non credono: dopo aver pagato 5 delle 6 rate previste per i diritti TV della Serie A, adesso le aziende vogliono avere la certezza che il campionato riprenda per versare l’ultima quota.

Come riporta Il Corriere della Sera, le due emittenti sono pronte a chiedere la proroga del pagamento e durante il prossimo Consiglio di Lega verrà espresso il giudizio. Al momento mancano ancora 124 partite per un totale di €162mln che dovrebbero essere versati entro il 1 maggio. Il campionato ha un motivo in più per ripartire.