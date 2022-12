Diritti tv, si va verso la riformulazione: la situazione

Si va verso una riformulazione per quel che riguarda i diritti tv del campionato di Serie A: ecco tutti i dettagli

Si va verso una riformulazione per quel che riguarda i diritti tv del campionato di Serie A. A spiegare il tutto nel dettaglio è La Gazzetta dello Sport.

Nella giornata di ieri si sarebbe infatti consumato il no definitivo del Governo all’ipotesi di un provvedimento ad hoc per il calcio e lo sport. Si starebbe comunque lavorando per impedire una denuncia penale per un allungamento dei tempi burocratici. Un tema caldo è però anche quello dei diritti tv. La suddetta riformulazione permetterebbe di stipulare contratti con broadcaster della durata massima di cinque anni e non più di tre. Non resta che attendere che destino avrà il provvedimento.