Diritti TV, non va in porto l’incontro tra Sky e Lega

L’incontro avvenuto ieri non è servita a trovare un punto d’incontro tra Sky e Lega per l’ultima rata riguardante i diritti TV

Ieri è andato in scena l’incontro tra Sky e Lega per l’ultima rata, ancora insoluta, riguardante i diritti TV della Serie A.

A quanto riporta il Corriere dello Sport, l’intesa non è stata trovata tra le parti. Oggi ci sarà la riunione della commissione per i diritti televisivi e, con molta probabilità, scatterà il commissariamento. Sky vuole sicurezze, la Lega, forte del contratto stipulato, non cede. DAZN e IMG hanno invece chiesto un differimento e presenteranno a breve un piano di rientro per i pagamenti.