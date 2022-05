Dirigenza Lazio, bisogna sostituire Peruzzi: il sogno è Signori

La Lazio deve sostituire Peruzzi, dimissionario dal ruolo di club manager. Il sogno è Beppe Signori

In vista della prossima stagione, la Lazio non deve sistemare solo la rosa dei calciatori ma anche quella riguardante il reparto dirigenziali. Angelo Peruzzi è il club manager dimissionario e la società biancoceleste dovrà andare alla ricerca di una nuova figura per sostituirlo.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, non si tratterebbe di un ex anche se il presidente Lotito starebbe sognando Giuseppe Signori così da dare un segnale ai tifosi che lo accusano di non dare la giusta importanti ai simboli della Lazio.