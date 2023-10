Dionisi: «Non è possibile passare da una prestazione orribile come con la Lazio a quella di oggi»

Dionisi, il tecnico neroverde torna in occasione della sfida con il Bologna alla sconfitta interna contro la Lazio

Ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Bologna, ha parlato Alessio Dionisi il quale torna sul match perso con la Lazio

PAROLE – Il Bologna non ha talento davanti? Tutte le squadre ce l’hanno, ma sembra che il Sassuolo possa ambire alla Champions ma non è così. Laurienté ha fatto la sua miglior stagione l’anno scorso. Oggi è mancato un rigore. Con la Lazio non abbiamo creato, avrei dovuto sostituirne 3-4 dopo 20 minuti ma non posso farlo, devo assumermi anche le responsabilità di una sconfitta. Per me non c’è il problema che volete sottolineare

Non è possibile passare da una prestazione più che incolore con la Lazio a quella di oggi, in cui abbiamo fatto una partita vera. Abbiamo calciato in porta tantissimo, queste sono le nostre qualità e le dobbiamo sfruttare