Dionisi: «Pagata la sosta. La Lazio ha meritato. Sul recupero...»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dopo la gara contro la Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole:

ASSENZE – «Oggi abbiamo pagato la sosta, dove abbiamo perso giocatori importanti. Non dobbiamo recriminare, perché potevamo far meglio. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto, ma eravamo comunque in partita. Sinceramente non ho capito perché non c’è stato più recupero. Ma va bene così».

ERRORI – «Nel primo tempo abbiamo rischiato di prendere più di un gol. Peccato, perché la prima occasione è stata nostra. Devo però ammettere che la Lazio ha vinto con merito. Siamo stati troppo leziosi, giocando a ritmi troppo bassi. Un qualcosa che non puoi permetterti con squadre importanti».

BERARDI – «Lui è unico che manca tanto, ma dobbiamo lavorare per essere in grado di sopperire ad assenze importanti come la sua. Lui sicuramente è uno che fa la differenza. Potevamo e dovevamo comunque fare di più».

LAZIO – «Forse ora non ci sottovalutano più per quanto abbiamo fatto nel girone d’andata. La Lazio è stata molto attenta, sapendo delle nostre caratteristiche. Noi comunque dobbiamo crescere».