Diogo Leite Lazio, parla l’avvocato: «Ci sono stati dei contatti, ma non c’è un accordo con i biancocelesti!»

Diogo Leite Lazio, l’avvocato del difensore centrale dell’Union Berlino ha emesso un comunicato sulle voci riguardanti il suo assistito

Diogo Leite è stato seguito per tutta l’ultima finestra di calciomercato dal direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani. Alla fine l’operazione non si è concretizzata ed il giocatore è restato all’Union Berlino. L’avvocato del difensore ha diffuso tramite Bola (e i vari media portoghesi) una nota sulla situazione del suo assistito. Il comunicato:

“A seguito di diverse dichiarazioni pubbliche e notizie diffuse ieri e oggi in Italia e in Portogallo, relative alla presunta esistenza di un accordo tra il giocatore Diogo Leite e la S.S. Lazio, si rende necessario fornire i dovuti chiarimenti con il massimo rigore. Affinché non sussistano dubbi, non esiste né è mai esistito alcun accordo verbale, accordo scritto, pre-accordo, impegno o intesa di qualsiasi natura tra Diogo Leite e la S.S. Lazio, né in forma diretta né indiretta.

Con il dovuto rispetto istituzionale, è inoltre opportuno precisare che la S.S. Lazio è un club storico e di riconosciuto prestigio nel panorama europeo, verso il quale il giocatore nutre la massima stima e considerazione professionale. È vero che, nel corso dell’ultima finestra di mercato, sono stati avviati contatti per valutare una possibile operazione di trasferimento. Tuttavia, come noto pubblicamente, tali contatti non si sono tradotti in un accordo tra tutte le parti coinvolte e, per questo motivo, non sono stati portati a conclusione.

Di conseguenza, qualsiasi suggerimento, affermazione o rappresentazione pubblica di segno contrario è inesatta e non corrisponde alla realtà dei fatti né a quella giuridica. Il giocatore resta pienamente vincolato e impegnato nei confronti degli attuali obblighi contrattuali con l’1. FC Union Berlin, che meritano il massimo rispetto. Si auspica pertanto che tutte le parti interessate agiscano nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e responsabilità professionale nel trattamento pubblico di tematiche di questa natura.

Riteniamo che la presente dichiarazione sia sufficiente a chiarire la questione e chiediamo, con il dovuto rispetto, di astenersi da ulteriori commenti che facciano riferimento a presunti impegni contrattuali non corrispondenti al vero o non adeguatamente fondati. Infine, si precisa che il contratto attualmente in vigore del giocatore scade al termine della presente stagione sportiva e che non è stato assunto alcun impegno in merito a un’eventuale futura permanenza. Eventuali sviluppi relativi al futuro del giocatore saranno comunicati attraverso i canali appropriati e nel pieno rispetto di tutte le parti coinvolte.”

