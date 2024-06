Zoff CARICA l’Italia: «Credo che faremo bene per QUESTO motivo»

Dino Zoff, ex portiere della Lazio, ha caricato l’Italia di Luciano Spalletti in vista degli imminenti Europei in Germania

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Dino Zoff, ex Lazio, ha parlato così dell’Italia:

PAROLE – «Credo in questa Italia perché riusciamo sempre a fare belle figure quando arriviamo nelle fasi finali. Lo scenario in qualche modo ci aiuta perché sovverte l’immagine negativa proposta dal nostro campionato. Quando si gioca da noi, si vedono cose spiacevoli, l’esasperazione del VAR, i falli, le proteste, le perdite di tempo, e paghiamo questo in termini d’immagine. Non diamo la sensazione di essere forti. Quando si va all’estero si parte da altri presupposti. Quindi ci facciamo valere, come dimostrato nelle coppe europee per club. Per questo sono ottimista. E anche la guida tecnica mi ispira fiducia, perché Spalletti è un bravissimo allenatore che non scopriamo certo oggi. L’Italia è un collettivo, più che i singoli, anche se di buoni ce ne sono tanti».