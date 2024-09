Dinamo Kiev, Karavaev: «Siamo diventati più forti, c’è una buona combinazione di fattori. La Lazio…». Le parole del giocatore

La Dinamo Kiev si prepara al suo debutto in Europa League contro la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, Oleksandr Karavaev, uno dei veterani, ha dichiarato:

PAROLE– «Abbiamo bisogno di emozioni positive e siamo abbastanza forti per competere su due fronti. I tifosi ci daranno una grossa mano. Ci sarà molto calcio fino a maggio, poi ci riposeremo. Siamo diventati più forti – ha continuato Karavaev – perché c’è una buona combinazione di fattori: abbiamo molti nuovi arrivati, ma anche gli “anziani” vogliono dimostrare il loro valore. L’anno scorso abbiamo fallito sia nel campionato ucraino che in Europa. Adesso ogni giocatore ha alte motivazioni e tutti vogliono dimostrare le loro qualità. La Lazio, insieme alla Roma e alla Real Sociedad, è tra le partite che aspetto di più. Non le ho mai affrontate e non vedo l’ora di misurarmi con club di questo calibro».