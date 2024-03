Dimissioni Sarri, retroscena su Lotito: il presidente aveva altri piani per la squadra. Le ultime sulla situazione in casa biancoceleste

Fulmine a ciel sereno in casa Lazio, che dovrà ora ovviare alle dimissioni di Maurizio Sarri, arrivate in questo pomeriggio di marzo.

Dimissioni che il presidente Lotito aveva messo in conto, come riporta Alfredo Pedullà, con un piano ben definito in testa. Il patron stamattina avrebbe voluto mandare la squadra in ritiro a Norcia, ma aspettava un segnale da parte del tecnico toscano.