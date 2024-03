Dimissioni Sarri, Giordano sicuro: «Chiaro che i problemi vengano da là»

Dimissioni Sarri, ecco l’opinione dell’ex biancoceleste Bruno Giordano: le parole dell’ex attaccante in merito

Ai microfoni di Radiosei, così Bruno Giordano ha parlato dell’addio di Sarri alla Lazio.

LE PAROLE – «E’ chiaro che i problemi vengono da lontano, forse dall’anno scorso, quando ha dato la sensazione di essere insofferente ad alcune situazioni. Non so se sia perché abbia rilasciato alcune dichiarazioni o se perché arrivati al terzo anno, la sua gestione possa pesare sulla testa dei giocatori. E’ difficile in Italia avere cicli lunghi, sembra un po’ la situazione che si era venuta a creare a Napoli».