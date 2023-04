Inter, Dimarco: «Per noi Champions obbligatoria»

Federico Dimarco, terzino dell’Inter, ha parlato nel pre-partita della sfida con la Salernitana: obiettivo Champions League

Intervistato da Inter Tv, Federico Dimarco ha parlato così della corsa Champions, nelle quale è invischiata anche la Lazio, prima di Salernitana-Inter:

«Sicuramente sarà una partita difficile, perché loro devono raggiungere la salvezza e noi dobbiamo fare punti per andare in Champions League. Come sto? Molto meglio. Partita dopo partita miglioro la condizione».