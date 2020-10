Diluvio universale a Bruges. Lazio in maglia verde

A Bruges tormenta in corso, diluvio fittissimo. Lazio in maglia verde.

Come se non bastasse l’assenza di tifo e di oltre mezza squadra della Lazio, a Bruges è in corso un diluvio fortissimo, la pioggia si abbatte copiosa sulla città belga a pochi minuti dall’ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento. Questa sera i capitolini non giocheranno con la maglia esibita con il Borussia Dortmund all’Olimpico martedì scorso, ma con la maglia verde da trasferta. Il bilancio è il seguente: vittoria 2-0 a Cagliari al debutto in campionato, sconfitta 3-0 a Marassi con la Sampdoria. Questa sera l’esordio europeo.