Diffidati Juve: i giocatori bianconeri a rischio per la Lazio

Diffidati Juve Spezia: due bianconeri a rischio squalifica per la Lazio, nel match della 25ª giornata di Serie A

Juve in campo contro lo Spezia nella 25ª giornata di Serie A, con l’obiettivo di rialzarsi subito dopo il pareggio del Bentegodi con il Verona. Dando uno sguardo alla situazione cartellini, due bianconeri sono nell’elenco dei diffidati.

Juan Cuadrado (infortunato, dunque non disponibile) e Gianluca Frabotta, con quest’ultimo a rischio squalifica in caso di ammonizione per la partita di sabato contro la Lazio.