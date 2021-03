Lazio, la difesa fa acqua. Il peggior dato dell’era Lotito

Mai così tanti gol subiti nelle prime 26 partite di Serie A. Il dato sulla difesa della Lazio preoccupa, mai così male dal 2008

Non è un buon momento per la retroguardia biancoceleste, falcidiata dagli infortuni e scarsamente in grado di trasmettere fiducia. Il solo Acerbi non basta, e spesso anche il leader della difesa a 3 di Inzaghi tende a crollare insieme ai compagni di reparto. Contro il Crotone è arrivata una vittoria utile si, ma che non scaccia i fantasmi alla voce gol subiti.

Il dato sulle prime 26 giornate è preoccupante: 37 gol incassati, nell’era Lotito era successo nel 2008/2009. Per trovare un maggior numero di reti subite bisogna risalire alla stagione 1992/93 (38).