Zazzaroni: «Per Sarri un derby da dimenticare»

Zazzaroni ha detto la sua derby andato in scena ieri e perso malamente dalla Lazio, concentrandosi soprattutto sui due allenatori. Queste le sue parole, riportate da Il Corriere dello Sport:

«Quella di ieri è stata la vittoria di Mourinho, che ha azzeccato tutto, sia nelle scelte iniziali che in quelle a fine gara. Per Sarri invece il secondo derby stagionale ha sconfinato nell’allucinazione. Non c’è stata costruzione dal basso né palleggio insistito e il possesso palla è risultato di un’inutilità sconcertante. Insomma, troppi vuoti ed è impossibile indicare una sufficienza».