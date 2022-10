Storgato: «Sarri sta facendo un grande lavoro. Scudetto? Dico che...»

L’ex calciatore Storgato ha detto la sua sul rendimento della Lazio di Maurizio Sarri in questa stagione. Queste le sue parole

L’ex calciatore Storgato ha detto la sua sul rendimento della Lazio di Maurizio Sarri in questa stagione. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb:

«Credo che Sarri stia facendo un gran lavoro su una squadra consolidata dall’anno scorso e che ha assimilato la sua voglia di fare di calcio e ha giocatori importanti. Ha messo in difficoltà l’Atalanta, che fa della corsa e dell’aggressività le sue armi. La Lazio gioca bene e può essere pericolosa, ma bisogna vedere se sarà continua visto che con Sarri giocano sempre gli stessi. Poi quest’anno il campionato è anomalo e potrebbe essere un aspetto a suo vantaggio. Per lo scudetto credo che Napoli, Milan e Inter abbiano qualcosa in più ,ma può essere una sorpresa, ammesso che si possa definire così».