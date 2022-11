Sottil: «Siamo in un periodo di flessione, ma ci può stare»

L’allenatore dell’Udinese Sottil ha analizzato il momento della squadra friulana, Queste le sue dichiarazioni

«Dopo Cremona ci siamo confrontati come al solito. Nessuno è contento quando non si vince, ma è un qualcosa che fa parte del gioco del calcio. Nello spogliatoio però c’è serenità. L’autostima è alta, quando c’è la prestazione io sono sempre contento. L’obbligo di tutti noi, a cominciare da me, è quella di migliorare in ogni gara la prestazione di gioco, entrare in campo lucidi ed affamati, come siamo sempre».