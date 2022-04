Sconcerti: «Serve un confronto tra Lotito e i tifosi»

Sconcerti ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Lazio e sul rapporto tra Lotito e i tifosi biancocelesti

Sconcerti ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Lazio e sul rapporto tra Lotito e i tifosi biancocelesti. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«La Lazio ha dovuto attraversare più difficoltà. I prezzi per Lazio-Milan sono decisamente troppo alti. È da anni che continuano gli screzi tra Lotito e la tifoseria. Forse sarebbe il momento di confrontarsi apertamente, anche se non credo ci sia una cura per questo rapporto. Lotito ha gestito la Lazio ottimamente nel corso del tempo, anche se negli ultimi anni i risultati stanno mancando. Lui ha un modo molto autorevole di agire, ma nel tempo ha ottenuto alcuni trofei».