Sconcerti: «La Lazio trova sempre delle difficoltà. E sul caro biglietti...»

Sconcerti ha analizzato il momento della Lazio, soffermandosi anche sulla questione caro biglietti. Queste le sue parole

Sconcerti ha analizzato il momento della Lazio, soffermandosi anche sulla questione caro biglietti. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«“La Roma è in forma ed è una squadra che segna con facilità. La Lazio può battere tutte, ma poi alla fine ha sempre qualche difficoltà in più. Sono partite molto spigolose per Inter e Milan, forse le ultime vere rimaste nei loro calendari. Può succedere qualsiasi cosa. Dopo questo turno, l’Inter ha 4 partite abbordabili. Il Milan però queste partite raramente le sbaglia. Caro biglietti? Se dovesse andare in porto solo una parte dello sciopero e lo stadio pieno non c’è, sarà un vantaggio per il Milan».