Infortunio Immobile, Rodia: «Bisogna aspettare, ma la sensazione...»

Il dottor Rodia ha parlato nel post partita di Lazio-Udinese, facendo il punto sulle condizioni di Immobile, uscito per infortunio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

CONDIZIONI – «L’abbiamo già sottoposto ai trattamenti del caso. Ora bisogna aspettare 48 ore per la diagnosi e per la prognosi. Ha avuto un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Comunque va valutata l’evoluzione del quadro clinico. Si è fermato subito e questo è un bene».

SENSAZIONI – «Le sensazioni non sono positive, ma in quella zona lui non ha mai avuto alcun tipo di problema. E questa è una cosa buona».

RECUPERO – «I giocatori sono stanchi, avendo giocato tre partite tra lunedì e oggi. Fortunatamente ora c’è una settimana di pausa e potremo recuperare al meglio».