Poli: «La Lazio deve essere più concreta. Occhio allo Spezia»

L’ex giocatore della Lazio Poli ha analizzato il momento che stanno vivendo i biancocelesti, soffermandosi anche sul match con lo Spezia. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio:

«Attenzione alla Spezia, perché le squadre piccole possono essere pericolose. I tempi di Inzaghi? Faceva delle partite in cui si rendeva protagonista di tanti tiri e non riusciva a conquistare risultati positivi. Invece quest’anno con Sarri c’è più concretezza. Sostituire Immobile nella Lazio è quasi impossibile. Cancellieri è giovane, ma ci vuole esperienza per fare l’attaccante nel campionato italiano. Il tecnico dovrà inventarsi qualcosa se dovesse mancare Immobile. Difesa? Quest’anno rispondendo benissimo, ma Sarri deve lavorarci moltissimo. La qualità dei giocatori non è quella dei giocatori che aveva al Napoli».