Poli: «Nella Lazio inizia a vedersi la mano di Sarri»

Fabio Poli ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Lazio, soffermandosi sul lavoro di mister Sarri. Queste le sue parole ai microfoni di Tmw:

«Quest’anno sarà un campionato anomale visti i mondiali e quindi può accadere di tutto. La Lazio sta convincendo come gioco. Vedo giocare Luis Alberto e fa la differenza. Mi dispiace vederlo entrare a partita in corso, però poi fa la differenza. Lo spagnolo deve giocare, non so quanto potrà durare questa situazione che lo vede partire dalla panchina. Sarri? L’ho visto agitato ma è il suo carattere, ciò che ha guadagnato se lo è meritato. Lui è sempre stato un po’ fumantino, ma nell’ambiente Lazio bisogna essere carichi e tosti. Ti dà energia. E sa fare il suo mestiere. Se alleni la Lazio, con una tifoseria meravigliosa, devi sapere fare le cose e lui le sa fare».