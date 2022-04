Pioli: «La Lazio è una grande squadra ma ho dei giocatori incredibili»

Stefano Pioli ha analizzato la vittoria ottenuta sul campo della Lazio dal suo Milan., Queste le sue parole

Stefano Pioli ha analizzato la vittoria ottenuta sul campo della Lazio dal suo Milan., Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn.

FINALE DI STAGIONE– «È giusto essere felici per la partita e per i tifosi. E soprattutto per i miei giocatori che sono leoni. Fossi in loro sarei arrabbiato perché hanno poco credito, sono troppo forti. Sono due anni che fanno cose straordinarie, poi non so se vinceremo lo scudetto. Mancano 4 partite e proveremo a vincerle tutte».

AVVERSARIO E REAZIONE – «Abbiamo impattato male la partita, subendo un gol brutto. Ma ancora una volta siamo stati dentro la partita e ci siamo ricompattati. La Lazio è una grande squadra con giocatori forti e un ottimo allenatore. È un altro passo in avanti, sappiamo che il calendario e difficile ma non pensiamo una partita alla volta».

GARA – «Abbiamo avuto qualche occasione del primo tempo, nel secondo tempo abbiamo alzato i terzini e Tonali stava più basso. Ma poi quando mancano pochi minuti bisogna sentire le cose, siamo stati più determinati e feroci. Siamo in Champions League è questa e una grande notizia. Ora ci sono gli ultimi gradini più alti ma sono quelli che possono darci più soddisfazione».