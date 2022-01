Pezzella: «Andiamo a Roma per vincere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pezzella ha parlato della sfida tra Lazio e Atalanta, in programma domani allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di LeoVegasNews:

«Siamo una squadra tosta e lo stiamo dimostrando. Ogni giorno il mister ci trasmette la cattiveria e la fame di risultato. Siamo un gruppo che ha ora nel dna la vittoria. Lazio? Vogliamo strappare dall’Olimpico l’intera posta in palio. Insomma, vogliamo solo vincere. Il calore dei tifosi? Son felice di questo supporto. Io do sempre il massimo in campo per l’Atalanta e per ripagare la fiducia di tutti, anche del popolo nerazzurro».