Pedro: «Amo l'affetto della gente. Futuro? Ho un anno di contratto e poi...»

Pedro, ospite al Parlamento delle Canarie, dove è stato premiato per meriti sportivi, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole ai microfoni di Tv Canaria:

«Quando vengo qui noto l’affetto che la gente ha nei miei confronti. Futuro? Non sai mai cosa accadrà e succederà nella vita. È vero che ho una situazione familiare difficile, con i miei figli a Barcellona e io in un altro Paese. Al momento ho ancora un anno di contratto con la Lazio. Vedremo cosa accadrà in futuro».