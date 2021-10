Parolo: «Vi spiego perché per me su Bastoni non è rigore»

Marco Parolo ha detto la sua sul calcio di rigore concesso alla Lazio per il fallo di mano di Bastoni: le sue parole

Marco Parolo ha detto la sua sul calcio di rigore concesso alla Lazio per il fallo di mano di Bastoni. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:

«Per me quello non è rigore, perché si può saltare solo in quel modo.Gli arbitri dovrebbero essere aiutati da alcuni ex calciatori per valutare ogni singola situazione. Vorrei capire come si deve saltare in area di rigore. Dovrebbe essere spiegato, perché non è facile. Ma ormai sembra quasi essere una guerra».