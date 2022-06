Parisi: «Tante squadre su di me, ma ora non ci penso. Il futuro...»

Parisi, accostato alla Lazio, ha fatto chiarezza su quello che potrebbe essere il suo futuro. Queste le sue parole

Parisi, accostato alla Lazio, ha fatto chiarezza su quello che potrebbe essere il suo futuro. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sport Channel 214:

«Credo che dopo questa stagione mi manchi solo il gol, sia in Serie A che In Nazionale. Spero arrivi presto. Ho fatto tanto sacrifici che mi hanno portato dove sono arrivato, ma, come diceva sempre mio padre, devo restare sempre con i piedi per terra ed essere una persona molto umile. Futuro? Domani parto per le vacanze, mi godo un po’ la famiglia e la fidanzata. Per il resto vedrò con il mio procuratore. Dopo una stagione in Serie A, ho tante squadre che mi osservano e che mi seguono da tanto tempo».