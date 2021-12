Milani: «La Lazio mi ha insegnato tanto»

Milani è tornato a parlare della sua avventura alla Lazio, squadra dove è cresciuto. Queste le sue dichiarazioni

Milani è tornato a parlare della sua avventura alla Lazio, squadra dove è cresciuto. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Latina Today:

«Purtroppo l’ultimo anno in biancoceleste l’ho vissuto male, perché venivo da un brutto incidente. Però è stato sempre un momento di crescita. Ogni situazione aiuta comunque a crescere e ad avere quello stimolo in più per fare sempre meglio. Quelli sono anni che uno si porterà sempre dentro. Abbiamo fatto grandi cose, abbiamo vinto tanto. Sono tanti i ricordi belli, anche se io ho questo ricordo brutto dell’incidente. È stato comunque un trampolino di lancio. Io purtroppo non ho avuto a pieno questa possibilità ma sono cresciuto tanto grazie all’esperienza alla Lazio e all’incidente, che mi ha insegnato tanto anche a livello umano»,