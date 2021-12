Matri: «L'assenza di Immobile sarà pesante, ma...»

Alessandro Matri nel pre partita di Lazio-Genoa ha parlato dell’assenza di Immobile, analizzando le possibili alternative

Alessandro Matri nel pre partita di Lazio-Genoa ha parlato dell’assenza di Immobile, analizzando le possibili alternative. Queste le sue parole a Dazn:

«L’assenza di Ciro è pesante, Felipe Anderson ha caratteristiche diverse. Sicuramente cercheranno di entrare in area con il palleggio piuttosto che con l’attacco della profondità, come avviene con Immobile. Devono sopperire con la fisicità, con tanti uomini in area sotto questo aspetto il Genoa ti concede qualcosa».