Matri: «Addio alla Lazio? Vi svelo il motivo della decisione»

Alessandro Matri ha spiegato il suo addio alla Lazio, dove era diventato un membro dello staff. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Corriere.it, in un’intervista con la moglie Federica Nargi:

«È subito arrivato il lockdown. Per noi era la prima volta che stavamo insieme per così tanto tempo. Con una figlia di tre anni e mezzo e una di un anno, ci siamo inventati di tutto per intrattenerle. Dopo, è stata comunque dura: sono andato a lavorare nello staff della Lazio, ma ero a casa meno di prima. Mia figlia grande mi diceva: non ci sei mai. Al che, ho deciso di lasciare un’opportunità di lavoro importante per godermi di più la famiglia».