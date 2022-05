Luis Jimenez spiega il suo addio al calcio: «Sento di aver dato tutto»

Luis Jimenez ha spiegato perché ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo,. Queste le sue dichiarazioni

Luis Jimenez ha spiegato perché ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo,. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Tnt Sports:

«Mi sento pieno, ma sto molto bene e sono molto contento della carriera che ho fatto. Ho sempre detto che volevo finire bene, senza infortuni e alti e bassi. E questo penso che sia un buon momento. Sono stato fuori dalla Nazionale per molto tempo. Sono finito fuori dai radar quando sono andato in Medio Oriente. Sono scelte e io ero consapevole, perché sapevo cosa stavo per fare. Comunque, ripeto, sono contento di quello che ho fatto, di tutto quello che sono riuscito a fare. Ho sempre dato il massimo. Ci sono momenti in cui il nostro massimo non è sufficiente, ma sono felice. Ho dato tutto».