Lotito: «I conti vengono prima di ogni cosa. E sulla passione...»

Claudio Lotito ha parlato a margine della consegna del Leone d’Oro, avvenuta in quel di Venezia. Queste le sue parole, rilasciate a margine dell’evento e riportate da Sportitalia:

«Ho preso la Lazio che perdeva 83 milioni all’anno e aveva un debito di 550 milioni. Oggi non so se sarei capace di fare quello che ho fatto anni fa. Io non sono il proprietario della Lazio, ma il custode di questa passione. I conti devono venire prima di ogni cosa, prima del successo. E questo deve avvenire a ogni costo».