Superlega, Laporta rilancia: «Più guadagni che in Champions»

Il presidente del Barcellona Laporta è tornato a parlare di Superlega. Queste le parole del patron dei catalani

Il presidente del Barcellona Laporta è tornato a parlare di Superlega. Queste le parole del patron dei catalani ai microfoni di Rac1:

«C’è un bonus di mille milioni di euro che andrebbe diviso tra i fondatori. Se vincessimo la competizione, incasseremmo circa 350 milioni in più e questa cifra è molto più alta di quanto si riceve per la vittoria in Champions League. La risoluzione della Corte di Giustizia dell’Unione europea? Arriverà a marzo e spero che siano d’accordo con noi».