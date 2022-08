Jacobelli: «Non credo la Lazio si priverà di Milinkovic»

Il noto giornalista Xavier Jacobelli ha detto la sua su quello che potrebbe essere il futuro di Sergej Milinkovic

Il noto giornalista Xavier Jacobelli ha detto la sua su quello che potrebbe essere il futuro di Sergej Milinkovic. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb:

«Nel mercato tutto diventa possibile. Milinkovic costa almeno 60 milioni di euro e Lotito non cede su quest’aspetto. Mi risulta difficile pensare che in questo momento la Lazio rinunci a uno come il serbo, anche qualora la Juve sia disposta a dare così tanti soldi».