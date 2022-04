Italiano: «Vogliamo restare nelle zone alte della classifica»

Italiano ha analizzato la vittoria della Fiorentina sul campo del Napoli, soffermandosi anche sulla lotta per un posto in Europa

Italiano ha analizzato la vittoria della Fiorentina sul campo del Napoli, soffermandosi anche sulla lotta per un posto in Europa, che vede coinvolta anche la Lazio.. Queste le sue parole in conferenza:

«Se continui a fare gare come questa è chiaro che devi alzare l’asticella. Staremo a vedere dove ci piazzeremo a fine campionato, ma noi comunque vogliamo rimanere in questa zona di classifica. Non dobbiamo sbagliare gli aggiustamenti che andremo a fare su questa squadra, ma cercheremo di aggiungere qualche ciliegina al lavoro che stiamo facendo».