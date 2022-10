Impallomeni: «Lazio squadra forte, ma con l'Udinese...»

Impallomeni ha analizzato il momento che sta vivendo la Lazio, partendo dalla vittoria di ieri sul campo della Fiorentina

Impallomeni ha analizzato il momento che sta vivendo la Lazio, partendo dalla vittoria di ieri sul campo della Fiorentina. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di:

«La Lazio è una squadra forte. La compagine biancoceleste è molto diversa dallo scorso anno, ma la Fiorentina ha avuto tre palle gol in poco più di due minuti. La Lazio ha sofferto, poi ha fatto due gol e l’ha chiusa. Milinkovic-Savic è un giocatore fuori dal normale, è uno che sceglie quando, dove e come fare la differenza. Il serbo è il cuore di una Lazio che è devastante ora, ma non deve esagerare a specchiarsi troppo. La Lazio è nel lotto di quelle 7-8 squadre che possono fare bene. C’è l’incognita della sosta poi. Mi ricorda la Lazio pre-Covid, si diverte ora, è davvero forte. Non ha una rosa profonda però e questo potrebbe essere uno svantaggio. Però già lo dico ora. Se gioca così con l’Udinese sarà difficile che vinca, perché in alcuni momenti si sono riviste le disattenzioni dello scorso anno».