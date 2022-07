Impallomeni: «Lazio? Un mercato importante. Luis Alberto e Milinkovic...»

Impallomeni ha detto la sua sul calciomercato della Lazio, soffermandosi sugli acquisti e sulla situazione di Luis Alberto e Milinkovic

«Sarebbe una bella coppia Casale-Romagnoli. Credo sia stata fatta una campagna acquisti importante da parte della Lazio. Sono state seguite le indicazioni del tecnico, che non so se vorrà anche altro. Ora toccherà a lui dimostrare di essere all’altezza. Ora la Lazio mi sembra una squadra di livello, ancor di più se non dovessero partire Luis Alberto e Milinkovic Savic».