Handanovic: «Gol di Immobile? Non è solo colpa mia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Handanovic è tornato a parlare del gol subito in Inter-Lazio da Ciro Immobile. Queste le sue parole nella conferenza pre Inter-Juve

Handanovic è tornato a parlare del gol subito in Iter-Lazio da Ciro Immobile. Queste le sue parole nella conferenza pre Inter-Juve, in programma domani e valido per la Supercoppa:

«Quando non prendiamo gol, non prende gol la squadra. Quando lo subiamo, lo subisce il portiere. De Vrij ha valutato male il movimento della palla, ma poi è arrivato l’errore mio in uscita insieme a quello di Skriniar. Barella, Brozovic, tutti sbagliano, me compreso. Senza errori, non prenderemmo mai gol. Cerchiamo sempre di limitarli».