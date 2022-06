Giordano: «La Lazio deve rinforzarsi in molti ruoli»

L’ex attaccante Bruno Giordano ha fatto le sue previsioni in vista della prossima Serie A, soffermandosi anche sulla Lazio

«La favorita per la prossima Serie A per me sarà ancora il Milan, anche se l’addio di Kessie è un brutto colpo. Comunque con Tonali e Bennacer la mediana mi sembra già pronta. Il Napoli senza Insigne è già un passo indietro, sperando che non perda anche altri big come Koulibaly. Mentre per Inter e Juve in questo momento si parla ancora di ipotesi. I nerazzurri nerazzurri devono fare i conti anche con cessioni pesanti, come potrebbe essere quella di Skriniar, e non solo con gli eventuali arrivi di Lukaku e Dybala. I bianconeri hanno perso pedine importanti e ora servono acquisti pesanti. Per me le romane sono molto indietro: la Lazio deve rifarsi il trucco in tanti ruoli, la Roma ha trovato in Matic un grande centrocampista ma sembra ancora incompleta».