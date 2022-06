Galante: «In Nazionale bisogna dare fiducia ai giovani»

Galante ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Nazionale di Roberto Mancini. Queste le parole dell’ex difensore

Galante ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Nazionale di Roberto Mancini. Queste le parole dell’ex difensore, riportate da Tuttomercatoweb:

«È sempre difficile fare una valutazione, visto che una settimana fa abbiamo fatto ottime partite contro delle squadre importanti. È un periodo di ricostruzione, con tanti giovani, e quando porti avanti questo tipo di percorso c’è il rischio di subire queste imbarcate e queste sconfitte pesanti. La partita di ieri ti riporta con i piedi per terra, ma fa parte di questo cammino. Bisogna dare fiducia e tempo di sbagliare ai giovani. Dispiace perché ai miei tempi i giovani giocavano in grandi squadre e giocavano da anni in A, mentre adesso non è così».