Flick: «I Mondiali non si sarebbero dovuti svolgere in Qatar»

Il commissario tecnico della Germania Flick ha parlato dell’organizzazione del Mondiale in Qatar. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Süddeutsche Zeitung

«Non si doveva organizzare il Mondiale lì. Per me bisognava dire di no. In Qatar non vengono salvaguardati i diritti umani e per questo non sarà un Mondiale per i tifosi. Ci sono persone che vorrebbero volare in Qatar ma desistono per una serie di motivi».