Ferrara: «La Lazio può ambire a un posto in Champions»

Ciro Ferrara ha parlato degli obiettivi della Lazio di Sarri in questa stagione. Queste le parole dell’ex difensore, rilasciate ai microfoni de Il Corriere dello Sport:

«Dalla prima di ritorno saranno fuochi pirotecnici. Intanto, il campionato è vivo ad ogni livello: c’è lotta per il titolo, per la Champions, a cui aspirano anche la Lazio e la Roma;,per l’Europa League e per la salvezza».