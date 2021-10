Delio Rossi: «Domani una sfida avvincente. E su Sarri...»

Delio Rossi ha detto la sua su Lazio-Fiorentina in programma domani e sul momento che si sta vivendo in casa biancoceleste

Delio Rossi ha detto la sua su Lazio-Fiorentina in programma domani e sul momento che si sta vivendo in casa biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Firenze Viola.

LA SFIDA – «Sarà una partita avvincente. La Lazio vorrà riscattare la brutta sconfitta rimediata con l’Hellas Verona, mentre la Fiorentina proverà a dare continuità al suo buon momento. Ovviamente questa alternanza di risultati può capitare considerate le molte partite ravvicinate che vengono giocate».

SARRI – «Vedendo giocare la squadra e conoscendola un po’, presumo che la squadra era abituata a giocare in un’altra maniera. Con il cambio di guida tecnica è arrivato un nuovo modo di fare calcio. Ci vuole un po’ di tempo, e soprattutto ho la sensazione, anche per esperienza, che nel momento in cui ottieni buoni risultati, ma arriva un allenatore che ti dice che giocando in una determinata maniera ne puoi ottenere di migliori, ma invece avviene il contrario, allora è normale che può essere messo in dubbio il lavoro del mister. E’ una nuova realtà e non è neanche giusto fare i confronti con gli anni passati. Così sei a metà del guado e solo il tempo li potrà far uscire da questa situazione, con il fondamentale apporto della società».