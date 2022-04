Cucchi: «Spero che Sarri possa restare alla Lazio»

Riccardo Cucchi ha detto la sua su quello che potrebbe essere il futuro di Sarri e sul suo rapporto con Lotito. Queste le sue parole

Riccardo Cucchi ha detto la sua su quello che potrebbe essere il futuro di Sarri e sul suo rapporto con Lotito. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

SARRI-LOTITO – «Sarri secondo me ha fatto molto bene. Lui stesso ha detto che era un anno di transizione. La Lazio era molto legata a Inzaghi, sia per il carattere del tecnico che per il modulo. Lui ha imposto qualcosa di diverso e che è stato difficile da digerire nell’immediato. Adesso la squadra l’ha capito e si vede. Futuro? Sarri deve far capire che il suo modo di intendere il calcio può far crescere la squadra, mentre Lotito deve far capire al tecnico che non può fare troppi acquisti ma quelli giusti per i tempi che corrono e per le proprie casse. Il rapporto tra i due dovrebbe esser paritario».

SQUADRA – «La Lazio non è una squadra da buttare via, da rifondare, ma soltanto da ritoccare. Ho visto elementi cresciuti, come Zaccagni, ma anche Lazzari. Il vero grande problema sono queste grandi amnesie, viste con la Roma e non solo».