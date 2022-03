Catini: «Il pareggio di Firenze può esser la svolta»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore della Lazio Women Catini ha fatto il punto sulla stagione delle biancocelesti. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio:

SVOLTA – «Questa settimana di lavoro è iniziata sicuramente meglio delle altre, visto che siamo riusciti a raccogliere il frutto del lavoro fatto durante le settimane precedenti e il punto arrivato a Firenze è importantissimo per la classifica e il morale. Le ultime prestazioni ci avevano fatto vedere una Lazio giocarsela alla pari con tutte, in particolare Inter e Milan, senza però riuscire a raccogliere punti. Sabato le ragazze sono state eccezionali, andando sotto due volte ma lottando di personalità portando a casa un punto fondamentale».

FIRENZE E IL FUTURO – «Il punto preso a Firenze ci fa bene a livello morale, ma non ci soddisfa. Noi puntiamo a fare sempre bene e sempre meglio. Adesso dobbiamo proseguire su questa strada, il punto serve a liberarci la mente e a darci la spinta giusta per quest’ultima parte di campionato. Vogliamo prenderci le soddisfazioni che ci meritiamo. Le ragazze stanno lavorando bene senza mai abbassare la guardia, facendo anche più del dovuto. Uno dei miglioramenti che stiamo notando è proprio sulla linea difensiva e per questo devo ringraziare il mio vice mister Calabria, che sta lavorando sodo sul reparto arretrato e sui singoli. Stiamo migliorando e si è visto contro la Fiorentina visto che davanti hanno un’attaccante come Sabatino».

SASSUOLO – «Adesso arriva il Sassuolo. Noi vogliamo continuare su questa scia di prestazioni che ormai va avanti da tempo. Sappiamo che affrontiamo una squadra organizzata e preparata. Stiamo studiando il Sassuolo, che è una squadra ostica ma proveremo a cogliere i loro punti deboli. Dobbiamo fare un’altra grande prestazione, cercando di sfruttare al meglio le occasioni che ci verranno concesse».

SINGOLI – «Noemi dà tanto a questa squadra, non solo in termini di gol ma anche sotto il punto di vista della personalità e del sacrificio. Ci aiuta molto in fase di non possesso e poi è sempre pronta a ripartire in velocità. Sta crescendo tanto e sta migliorando anche sotto il punto di vista della continuità. Non deve abbassare la guardia e può aiutarci per raggiungere i nostri obiettivi».

SARRI – «Non ho ancora avuto il piacere di parlare con Sarri. Devo dire che mi farebbe piacere anche per una nostra crescita dialogare con lui. Allenandoci in concomitanza spesso rubiamo con gli occhi quello che succede sul campo».