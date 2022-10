Cassano: «Con lo Sturm Graz buon approccio della Lazio, ma...»

Cassano ha analizzato la sfida di Europa League tra Sturm Graz e Lazio, che è andata in scena giovedì in terra austriaca

Cassano ha analizzato la sfida di Europa League tra Sturm Graz e Lazio, che è andata in scena giovedì in terra austriaca. Queste le sue parole alla Bobo Tv:

«i è piaciuto da un lato l’approccio alla partita. Possiamo dire che a livello di testa erano dentro la partita, ma dal punto di vista qualitativo la Lazio ha fatto male. La squadra biancoceleste è più forte dello Sturm. Ha portato via un punto, ma secondo me tra una settimana in casa non avrà problemi».