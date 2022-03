Mimmo Caso: «Io fossi Sarri me ne andrei. E sul derby...»

Mimmo Caso ha detto la sua sul momento della Lazio e su quello che potrebbe essere il futuro di Maurizio Sarri

Mimmo Caso ha detto la sua sul momento della Lazio e su quello che potrebbe essere il futuro di Maurizio Sarri. E non sono mancate le stoccate. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Leggo.

SARRI – «Fossi in lui andrei via. Il motivo?Perché oggi un allenatore se è legittimato bene, altrimenti non credo che lui abbia bisogno di soldi o di presentazioni considerato il suo curriculum».

DERBY – «Ci sono rimasto malissimo. Nello sport non ci può essere gente che non lotta e che non ci mette la cattiveria. Da laziale ancora mi rode».

PASSATO – «Sono diventato allenatore della Lazio per fare un favore a De Mita. Alcuni leader, come Peruzzi e Oddo, dopo la tournée in Giappone, dissero a Lotito di tenermi. I nove in un giorno? Dissi a Sabatini che servivano giocatori. Stavamo prendendo Maccarone, ma io scelsi Rocchi. E non mi sbagliai».