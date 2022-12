Casini: «Si giocano troppe partite. Si dovrebbe...»

Il presidente della Lega Serie A Casini ha parlato del numero troppo elevato di impegni e di partite. Queste le sue parole

Il presidente della Lega Serie A Casini ha parlato del numero troppo elevato di impegni e di partite. Queste le sue parole, dette al termine dell’assemblea di oggi:

«Ci sono troppe partite, e pensiamo che sarebbe meglio eliminare alcune amichevoli della Nazionale. La Fifa stessa aveva proposto recentemente una riduzione delle finestre, ma la richiesta è stata respinta. Noi vorremmo partire da una ragionevole revisione, magari accorpando quelle di settembre e ottobre. Non è minore amore per la Nazionale, tutt’altro: se si aumentano troppo le qualificazioni per i grandi tornei, magari guardando il ranking o la storia di alcune Nazionali, si potrebbero giocare meno partite di qualificazione».