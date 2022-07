Brocchi: «I primi mesi alla Lazio furono difficili, ma i tifosi...»

L’ex centrocampista della Lazio Brocchi è tornato a parlare della sua avventura con la maglia dei biancocelesti

L’ex centrocampista della Lazio Brocchi è tornato a parlare della sua avventura con la maglia dei biancocelesti. Queste le sue parole durante la trasmissione Calciatori Ignoranti – Originals, in diretta sul profilo Twitch:

«Ogni maglia ha rappresentato per me un’opportunità. Per la Lazio feci una scelta di vita. Ormai al Milan avevo vinto e dato tutto e volevo rimettermi in gioco. Mi chiamò Tare in un momento di rifondazione e mi convinse. Al primo anno a Roma feci una fatica incredibile, perché era tutto diverso in termini di vita e dinamiche umane. Però poi ingranai pur avendo già vinto la Coppa Italia, primo trofeo con una maglia diversa rispetto a quella rossonera. I tifosi apprezzavano la mia voglia di dare tutto in campo, ma non mi aspettavo un saluto come quello del giorno di addio al calcio. Ho ancora la pelle d’oca a pensarci. Per me è davvero un ricordo indelebile. Quando i miei figli guardano quelle immagini, vuol dire che è stato fatto qualcosa di importante».